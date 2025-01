Fede Álvarez ha modificato le scene di Alien: Romulus in cui appare l'androide con il volto di Ian Holm

Fede Álvarez ha rivelato di aver modificato le scene di Alien: Romulus in cui appare l'androide chiamato Rook, che ha l'aspetto di Ian Holm. Il regista aveva usato il volto dell'attore, morto nel 2020 all'età di 88 anni, ma gli spettatori avevano commentato in modo negativo il risultato finale, sostenendo che sembrasse un deepfake mediocre.

Le modifiche ad Alien: Romulus

Intervistato da Empire, Fede Alvarez ha ora ammesso che hanno avuto qualche problema durante la realizzazione di Alien: Romulus: "Avevamo finito il tempo a disposizione in post produzione per realizzarlo nel modo giusto. Non ero felice al 100% con alcune delle scene, in cui si provava la sensazione che si potesse intervenire un po' di più in CG. Quindi, per le persone che hanno reagito in modo negativo, non le biasimo".

Il filmmaker ha confermato che hanno modificato le sequenze per le versioni del film in 4K, Blu-Ray, DVD e in formato digitale. Il regista ha sottolineato: "Ho convinto lo studio che dovevamo spendere i soldi e assicurarci di dare alle società coinvolte il tempo necessario a finire il lavoro e farlo nel modo giusto. Ora è molto meglio".

Alien: Romulus, la stupenda edizione 4K UHD riesce a dare colore al terrificante buio

L'androide era stato realizzato creando una testa e un torso in animatronic, sfruttando il calco che era stato realizzato per i film della saga Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, in cui Holm aveva la parte di Bilbo Baggins.

Álvarez, durante la promozione del film, aveva spiegato: "Non puoi riprodurre con nessuna tecnologia il talento di un attore. Non puoi mai catturare le sfumature dell'interpretazione e delle scelte di qualcuno. Quindi abbiamo ideato un personaggio diverso, ma condivide lo stesso aspetto". Il regista ha sottolineato: "Ho personalmente chiamato la vedova, la famiglia e i figli per assicurarmi che tutti fossero d'accordo con questa idea. Sua moglie mi ha raccontato che Ian, negli ultimi 10 anni di vita, ha provato la sensazione che Hollywood lo stesse ignorando e non stesse ottenendo molte offerte. E ha detto che avrebbe amato essere invitato a tornare nella saga di Alien perché amava Ridley Scott e il franchise".