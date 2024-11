Alien: Romulus, Fede Álvarez ha già dei dubbi sul sequel: "Potrebbe essere un disastro"

Il regista Fede Alvarez, tende ad essere molto cauto quando si parla di un sequel. Alien: Romulus è uscito nelle sale il 16 agosto 2024, incassando 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Le recensioni della critica sono state ampiamente positive, come dimostra l'80% di gradimento del film su Rotten Tomatoes.

Un sequel di Alien: Romulus non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma Alvarez è convinto che prima o poi si farà, anche se rimane coi piedi per terra quando si tratta di speculazioni sulla realizzazione di un altro film nell'universo di Alien.

"Beh, voglio dire, vogliamo assolutamente farlo. Lo studio vuole farlo. Io voglio farlo. Credo che con i sequel si tratti sempre di trovare la storia giusta. Io e Rodo [Sayagues], il mio co-sceneggiatore, abbiamo alcune idee, ma finché non troviamo qualcosa che ci faccia dire 'Ok, questo è un film che vale la pena fare', non andremo avanti a svilupparla", ha spiegato Alvarez.

Il regista ha quindi chiarito la situazione in cui si trova adesso con la produzione: "Ora ci troviamo nel pieno del processo per cercare di trovare una storia che sia degna del tempo di tutti e che sia degna del franchise. Non vogliamo mai cadere nell'errore di fare un sequel solo perché quello prima è stato un grande successo... fare un sequel solo perché lo puoi fare, è sempre l'anticamera perfetta per un disastro".

Alien: Romulus, Fede Álvarez fa chiarezza sulla posizione del film nella timeline del franchise

Tuttavia, il sequel di Alien: Romulus sembra davvero entrato in fase di sviluppo. Il mese scorso, il capo dei 20th Century Studios Steve Asbell aveva dichiarato che i personaggi superstiti di Romulus, Rain e Andy, sarebbero tornati per un altro film, che lo studio non aveva ancora trovato un accordo con Alvarez, ma che il regista ha un'idea su come continuare la storia.

"I due sopravvissuti, Rain e Andy, interpretati da Cailee Spaeny e David Jonsson, sono stati i veri protagonisti del film. E quindi penso sempre: 'Wow, dove vorremmo vederli andare dopo?'. Sappiamo che ci saranno gli alieni. Sappiamo che ci saranno grandi scene horror. Ma mi sono innamorato di entrambi e voglio sapere come continuerà la loro storia". Alien: Romulus è attualmente disponibile su Disney+.