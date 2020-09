Alien, Ridley Scott assicura: "Non sarà collegato a Prometheus o Alien: Covenant"

Ridley Scott torna a parlare del nuovo capitolo della saga di Alien, attualmente in preparazione, assicurando che probabilmente non avrà niente a che fare con Prometheus o Alien: Covenant.

Alien 5: la sceneggiatura del prequel

Di recente Ridley Scott ha fatto ritorno dietro la macchina da presa per la serie tv Raised by Wolves, ma il suo principale interesse resta il ritorno al franchise di Alien con un nuovo progetto, probabilmente un prequel, dai dettagli ancora piuttosto misteriosi. Ecco cosa ha anticipato il regista inglese:

"Ci stiamo lavorando. Con Prometheus e Covenant abbiamo intrapreso un cammino per cercare di reinventare il franchise. Non sappiamo ancora se vi faremo ritorno, anche se Prometheus lo ha risvegliato per bene. Adesso però ci stiamo ponendo domande fondamentali del tipo 'Gli alien che squarciavano petti e bruciavano facce hanno perso mordente? Dobbiamo ripensare il franchise da zero? Questa è sempre la domanda fondamentale."

Alien: Ridley Scott svela altri dettagli sul nuovo film

Già a giugno, Ridley Scott aveva anticipato l'intenzione di tornare a occuparsi di Alien anticipando l'idea che aveva intenzione di esplorare: "Credo ancora che ci sia molto da esplorare in Alien, ma penso anche che dobbiamo evolverci. Fin dal primo film ho sempre pensato al motivo per cui una simile creatura sia stata generata e perché abbia viaggiato nello spazio, per me la sua funzione è trasportare le uova. Quale è lo scopo di questo veicolo e di queste uova? Questa è la domanda alla base della mia idea".