Alien Romulus 2: Michael Fassbender è la causa delle tensioni tra Fede Álvarez e Ridley Scott?

Dopo l'uscita di scena di Fede Álvarez, il sequel di Alien: Romulus sembra aver finalmente trovato il suo nuovo regista. Ma nel frattempo sarebbe trapelata la ragione alla base degli scontri tra Alvarez e Ridley Scott che ha spinto il regista di Evil Dead ad abbandonare il franchise. Ma andiamo con ordine.

Cailee Spaeny in una scena di Alien: Romulus

Chi potrebbe dirigere Alien Romulus 2 al posto di Fede Álvarez?

Al momento il nome che è emerso come possibile candidato alla regia di Alien: Romulus 2 è Michael Sarnoski, che ha all'attivo la regia di A Quiet Place: Giorno 1, altro thriller d'atmosfera ad alto tasso di tensione.

Secondo Sffgazette.com, Sarnoski è descritto come il "candidato preferito" per il film dopo essersi fatto notare con l'eccentrico thriller Pig - Il piano di Rob, interpretato da Nicolas Cage. Il suo prossimo film, The Death of Robin Hood, con Hugh Jackman, arriverà nelle sale entro la fine dell'anno. Il regista è inoltre impegnato nella realizzazione di un adattamento cinematografico del videogioco Death Stranding, prodotto da A24 e Kojima Productions, ma a quanto pare la sua fitta agenda potrebbe arricchirsi di un altro progetto di primo piano.

Se conferma per il sequel di Alien: Romulus, Sarnoski dovrebbe utilizzare la sceneggiatura firmata da Fede Álvarez con Rodo Sayagues prima di lasciare il franchise.

La creatura aliena di Alien: Romulus

Quali sono i motivi delle liti creative tra Fede Álvarez e Ridley Scott?

Il leaker @ViewerAnon ha rivelato che il vero motivo per cui Fede Álvarez ha abbandonato il franchise di Alien sarebbe il fatto che il produttore Ridley Scott gli avrebbe impedito di riportare in scena un volto familiare di Prometheus e Alien: Covenant, il sintetico David, interpretato da Michael Fassbender.

"Sono curioso di sapere quando scopriremo la verità, ma ho sentito dire che Fede e Ridley si scontravano spesso e che questo ha portato all'uscita di Fede", ha scritto l'insider su X. "Un amico di cui mi fido mi ha detto che Fede voleva far tornare Fassbender nei panni di David, e Ridley glielo ha impedito categoricamente."

Che ruolo avrebbe avuto il sintetico David in Alien: Romulus 2?

Introdotto in Prometheus, David era un androide commissionato e costruito da Sir Peter Weyland. Servì da modello base per le linee di droidi David 8 e Walter, ma possedeva capacità creative ed emotive superiori a quelle dei modelli commerciali. Nel 2091, fu assegnato all'equipaggio della USCSS Prometheus per la sua missione su LV-223 e fu uno dei due sopravvissuti alla disastrosa spedizione, insieme alla dottoressa Elizabeth Shaw (Noomi Rapace).

David avrebbe poi scoperto il Pianeta 4, dove avrebbe vissuto in solitudine per un decennio dopo aver perpetrato un genocidio contro le specie che lo abitavano, conducendo esperimenti genetici nel tentativo di creare l'organismo perfetto. Fu in seguito scoperto dall'equipaggio della nave coloniale USCSS Covenant e alla fine dirottò l'imbarcazione per i suoi loschi scopi.

Nessuno dei due prequel di Ridley Scott ha riscosso un grande successo al botteghino, lasciando incompiuta la storia di David, ma se i rumor hanno un fondamento di verità è probabile che il regista inglese non vuole che nessuno porti avanti la storia del personaggio di Fassbender al posto suo. Da qui le divergente creative con Alvarez, che voleva reintrodurre David nel sequel dell'acclamato capitolo di cui abbiamo parlato fornendo le opinioni della redazione su Alien: Romulus.