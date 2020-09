Alien: Ridley Scott svela altri dettagli sul nuovo film

Ridley Scott, padre del franchise fantascientifico Alien, ha parlato in una nuova intervista riguardante la nuova serie TV Raised by Wolves, accennando al nuovo film della saga, confermando che il progetto che è già in lavorazione.

Sigourney Weaver in una sequenza di Alien

Il franchise, creato proprio da Ridley Scott nel 1979, ha all'attivo ad oggi 5 episodi e ora a quanto pare ne arriverà uno tutto nuovo, come il regista stesso ha confermato in un'intervista a Forbes e di cui aveva già parlato qualche mese fa: "C'è qualcosa in programma. Con Prometheus e Covenant abbiamo provato a percorrere una nuova strada e reinventarci ma, se mai andremo avanti, dubito racconteremo qualcosa avvenuto prima dei fatti narrati in Prometheus, credo che sia stato già sufficiente quanto fatto. Però, sai, mi state chiedendo cose fondamentali come: "Alien, il facehugger, il chestbuster, hanno già dato tutto quello che dovevano dare e raccontare? Oppure si deve ripartire da zero, limitandoti a conservare il 'marchio' Alien solo in funzione del franchise?" Beh, questa continua a essere la domanda fondamentale."

Il regista ha quindi affermato che un nuovo Alien arriverà, ma sta ancora cercando il modo giusto per realizzarlo al meglio, reinventandolo per non stancare il suo pubblico affezionato.

Anche se Ridley Scott è consapevole del fatto che ora Alien è un franchise di proprietà della Disney, dopo l'acquisizione della 20th Century FOX, è comunque intenzionato a far capire che Alien ha ancora molto da raccontare e che questo nuovo capitolo dovrà arrivare presto nei cinema.