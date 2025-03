Alien: Pianeta Terra, gli Xenomorfi invadono il nostro pianeta nel nuovo terrificante teaser

FX ha appena diffuso in streaming un nuovissimo teaser trailer con le sue prossime serie in arrivo prossimamente e tra queste ci sono anche alcune scene inedite di Alien: Pianeta Terra, la nuova serie del franchise horror fantascientifico che in Italia arriverà in streaming su Disney+.

Nel filmato, vediamo quella che sembra una nuova tipologia di Xenomorfo, mentre vediamo per la prima volta l'equipaggio che farà da protagonista a questa nuova spedizione. Per il franchise, iniziato con il film originale di Ridley Scott nel 1979, sarà la prima volta in assoluto che una storia sarà ambientata sul nostro pianeta.

Sviluppata e scritta da Noah Hawley, che ci ha già regalato gemme come Legion e l'adattamento seriale di Fargo, di cui sono state prodotte cinque stagioni finora, Alien: Pianeta Terra non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma il filmato conferma che debutterà questa estate.

Cosa racconterà Alien: Pianeta Terra?

Alien: Romulus - una foto

Secondo la sinossi dello show, "Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta in questa serie horror fantascientifica.

Alien: il facehugger

Mentre i membri della squadra di recupero dello schianto cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Con questa nuova minaccia, l'equipaggio di ricerca deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra così come lo conoscono".

Il cast comprende Sydney Chandler, la protagonista della serie, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.