Alien: Earth, Noah Hawley: "Dopo la visione chiuderete la porta a chiave per paura che entrino gli Xenomorfi"

L'autore della nuova serie in arrivo per il franchise è apparso molto convinto del potenziale horror della storia

Neanche il tempo di metabolizzare l'ultimo capitolo cinematografico del franchise, Alien: Romulus, che è già l'ora di immergersi nel prossimo capitolo della saga, Alien: Earth, il cui debutto avverrà in streaming su FX negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

"C'è qualcosa nel vedere con i propri occhi uno Xenomorfo sulla Terra", ha anticipato Noah Hawley a proposito dell'attesa serie televisiva basata sul film di Ridley Scott. "È davvero agghiacciante pensare che si muova qui tra noi, e quindi non posso dirvi in quali circostanze lo vedrete, ma lo vedrete - e chiuderete a chiave la porta quella notte", ha continuato il produttore della serie mentre si trovava sul red carpet degli Emmy.

"Quello che è stato davvero divertente per me è stato impegnarmi davvero con la creatura, introdurre alcune delle mie idee al design senza toccare la silhouette, perché quella è sacrosanta", ha continuato. "Ma alcuni elementi come sappiamo, qualunque sia l'ospite, modificano la creatura finale e volevo solo giocare un po' per renderla spaventosa come dovrebbe essere".

FX ha recentemente diffuso un teaser di Alien: Earth che mostra uno Xenomorfo arrabbiato e ferino, con denti scuri e affilati e labbra grondanti acido. Nello show, che arriverà nel 2025, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta.

Alien: la serie tv di Noah Hawley piacerà ai fan accaniti del franchise, ecco perché

Recentemente, Alien: Romulus dei 20th Century Studios/Disney ha superato il traguardo dei 100 milioni di dollari al botteghino nazionale (e i 330 milioni a livello globale) nel weekend appena trascorso. Il film è ambientato tra il primo film di Alien e Aliens - Scontro finale di James Cameron. La serie di Hawley è ambientata invece 70 anni prima del primo capitolo del 1979.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Alien: Romulus e le dichiarazioni di Fede Alvarez circa l'intenzione di proseguire la storia di quei personaggi con un ulteriore sequel.