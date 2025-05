Alien: Pianeta Terra, nuovi e sorprendenti dettagli sulla protagonista di Sydney Chandler

Manca ancora qualche mese all'arrivo in streaming della nuova serie del franchise, ma sono emersi alcuni dettagli sulla sua nuova protagonista

Non c'è ancora traccia di un trailer completo, ma FX ha ufficialmente annunciato la data d'uscita di Alien: Pianeta Terra di Noah Hawley, prevista per il 12 agosto con un doppio episodio su Disney+ (su un totale di otto episodi).

Insieme all'annuncio, è stato diffuso anche un nuovo poster con uno Xenomorfo, alcune foto promozionali che ritraggono i personaggi principali e una sinossi aggiornata che rivela un bel po' di nuove intriganti informazioni sulla serie, ma specialmente sulla sua nuova protagonista.

Sapevamo che Alien: Pianeta Terra sarebbe stato ambientato prima del film originale di Ridley Scott, ma in base alla nuova trama, scopriamo che lo show prenderà il via solamente due anni prima degli eventi del primo Alien. È inoltre emerso che il personaggio di Syndey Chandler, Wendy, è in realtà un prototipo di androide.

Alien: Pianeta Terra, il poster della serie

Chi è la Wendy di Syndey Chandler nella nuova serie di Alien?

Alien: Pianeta Terra, Sydney Chandler in un'immagine della serie

La sinossi recentemente diffusa svela: "Quando la misteriosa nave da ricerca dello spazio profondo USCSS Maginot si schianta sulla Terra, "Wendy" (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta".

Alien: Pianeta Terra, uno xenomorfo in azione

"Nell'anno 2120, la Terra è governata da cinque corporazioni: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) esistono accanto agli esseri umani. Ma le cose cambiano quando il geniale fondatore e amministratore delegato della Prodigy Corporation sblocca un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi infusi di coscienza umana).

Il primo prototipo ibrido, chiamato "Wendy", segna una nuova alba nella corsa all'immortalità. Dopo che l'astronave della Weyland-Yutani si scontra con Prodigy City, "Wendy" e gli altri ibridi incontrano misteriose forme di vita più terrificanti di quanto si possa immaginare".