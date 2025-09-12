Sigourney Weaver terrorizzata dalle creature di Alien: Pianeta Terra: "Non riesco a guardare la serie da sola"

Sigourney Weaver è una grande fan del nuovo spin-off televisivo di Alien, creato da Noah Hawley, dal titolo Alien: Pianeta Terra. Da protagonista del franchise horror che l'ha resa una star globale a spettatrice.

In una recente intervista, l'attrice ha confessato di essersi spaventata parecchio alla vista delle terrificanti creature che popolano lo show con Sydney Chandler.

Sigourney Weaver terrorizzata dalle creature di Alien: Pianeta Terra

"Lo sto guardando come una persona normale" ha spiegato Weaver "Devo fissare un appuntamento con mio marito perché non voglio vederla da sola, nel caso che una di quelle creature esca dallo schermo. Quindi dobbiamo organizzarci. Sono rimasta indietro con la visione, ma quelle che ho visto sono affascinanti".

Primo piano di Sydney Chandler in Alien: Pianeta Terra

Sigourney Weaver ha elogiato il lavoro di Noah Hawley: "Ammiravo il lavoro di Noah in Fargo, ed ero curiosa di vedere cosa avrebbe fatto con questo mondo. E ciò che ammiro è che non è incentrato sugli alieni. Riguarda il mondo in cui vivremo tra 100 anni. Credo che la portata sia molto più grande rispetto a un progetto Alien. È molto più sul nostro mondo, su ciò che accadrà, su ciò che sarà importante, sul ruolo dell'avidità. Ha fatto esplodere alcuni dei temi che sono sempre stati parte della saga di Alien, e penso che sia magnificamente interpretata e realizzata. Non riesco a credere che sia televisione, davvero".

Il successo nel ruolo di Ellen Ripley nei film di Alien

Sigourney Weaver conquistò il pubblico di tutto il mondo nel 1979 interpretando il tenente Ellen Ripley in quattro film di Alien: Alien (1979) di Ridley Scott, Aliens - Scontro finale (1986) di James Cameron, Alien³ (1992) di David Fincher, e Alien - La clonazione (1997) di Jean-Pierre Jeunet.

Il personaggio ebbe talmente tanto successo da comparire anche in fumetti, videogiochi e romanzi tratti dalla saga di Alien.