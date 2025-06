Alien, la nuova regina xenomorfa ha l'abilità più agghiacciante nella storia del franchise

Nel fumetto Aliens vs Avengers Marvel introduce una versione terribile e innovativa della Regina Xenomorfa di Alien, plasmata dalla mente di Mister Sinister. Questa creatura non solo domina il campo di battaglia con abilità da mutante, ma incute terrore con un sorriso inquietante, segno della sua crudeltà. E il fatto ancora più inquietante, è che questo apre a un nuovo possibile sviluppo cinematografico.

La nuova Regina Xenomorfa di Alien: l'incubo che sorride

Nel vasto universo delle miniserie Marvel, Aliens vs Avengers si distingue per aver innestato la mitologia degli Xenomorfi nell'Universo 616, trasformando la narrativa fantascientifica in un horror multiversale senza precedenti. Ideata da Jonathan Hickman e illustrata da Esad Ribic, la saga prende le mosse dopo gli eventi di Alien: Covenant, con Michael Fassbender nel ruolo del sinistro androide David 8 che ha scatenato un'ondata letale di Xenomorfi attraverso universi paralleli. Nel quarto episodio, emerge una creatura nuova, più grande e rossa come il sangue, nata dalla fusione genetica voluta da Mister Sinister, il manipolatore genetico per eccellenza di Marvel.

Il primo piano senza sorriso dello Xenomorfo di Alien

Sinister, ossessionato dalla perfezione genetica, vede nei Xenomorfi la forma evoluta suprema, tanto che lui stesso e i suoi cloni si sono fatti impiantare embrioni modificati per controllare l'incubazione, evitando così la trasformazione in creature adulte. Il risultato? Una Regina Xenomorfa completamente rossa e sorridente, contraddistinta dal celebre diamante rosso sulla fronte di Sinister, dotata di poteri tratti dai DNA degli X-Men, come la teletrasportazione alla Nightcrawler. Ma il dettaglio più agghiacciante, e al contempo simbolico, è proprio il suo sorriso: "Immaginate un Xenomorfo che non solo è una macchina da morte, ma che sorride mentre fa a pezzi chiunque vi sia caro." Un'atrocità che va oltre la mera brutalità fisica, un'atroce celebrazione del caos e della sofferenza.

Se il teletrasporto rende la nuova Regina un avversario quasi invincibile sul campo di battaglia, è proprio quel sorriso gelido e costante che incarna la sua natura spietata, un ghigno di piacere macabro nel seminare terrore e distruzione. Questa Regina non è solo un mostro di potenza, ma un essere che gode della sofferenza altrui, un volto diabolico nell'orrore cosmico che da sempre contraddistingue la saga di Alien.

La nuova Regina di Sinister, con la sua sinistra espressione, lascia un'impronta indelebile nell'universo di Alien: un incubo che ride, un cambiamento di paradigma per una creatura che da sempre simboleggia la paura più ancestrale. Riuscire a inventare un design più inquietante sembra un'impresa ardua, ma questa "Sinister Queen" alza l'asticella dell'orrore a livelli mai visti. E chissà cosa succederebbe se la vedessimo al cinema.