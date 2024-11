Alien: Covenant, secondo Ridley Scott l'epilogo è perfetto per gettare le basi per un sequel

Ridley Scott sembra sia al lavoro su un nuovo film di Alien e, alcune nuove dichiarazioni, fanno pensare che si tratti di un sequel di Covenant.

Il film, arrivato nelle sale nel 2017, aveva come star Michael Fassbender, Noomi Rapace, Katherine Waterston, Danny McBride e Callie Hernandez.

L'idea di Ridley Scott per Alien: Covenant 2

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Ridley Scott ha parlato della possibilità che venga realizzato un sequel di Alien: Covenant o del recente Alien: Romulus, che si era concluso con la protagonista che partiva verso dei pianeti sconosciuti.

Fassbender in Alien: Covenant

Il filmmaker tuttavia ha spiegato: "Covenant è quello che ha più senso per un sequel perché lascia la ragazza nel pod criogenico e David ha delle uova aliene e 2.000 coloni che sono lì intorno. Si tratta di un inizio perfetto".

Scott, come rivelato una settimana fa, sembra sia al lavoro con 20th Century Studios per sviluppare un nuovo capitolo della saga. Romulus, nel frattempo, dovrebbe comunque avere un sequel. Steve Asbell di 20th Century ha recentemente confermato, infatti, che il regista Fede Alvarez è in trattative per dirigere un sequel diretto del suo progetto, che proseguirà il viaggio dei sopravvissuti del film precedente, ovvero Rain Carradine e il suo fratello androide, Andy.

L'universo cinematografico di Alien ha preso il via nel 1979 con il film diretto da Scott e con star Sigourney Weaver, successo che ha poi portato alla realizzazione di vari sequel e numerosi progetti spinoff di vario genere.

Ridley Scott, all'inizio del 2025, dovrebbe essere impegnato nelle riprese di un progetto biografico dedicato alla storia e alla vita die Bee Gees che verrà realizzato per Paramount.