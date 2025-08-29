Alien, Ridley Scott sta pensando a un terzo prequel dopo il successo di Pianeta Terra

Il regista e produttore è tornato a parlare non solo del terzo Gladiatore ma anche di un possibile nuovo prequel di Alien, che segue gli eventi di Prometheus e Covenant

Ridley Scott ha recentemente aggiornato sullo status de Il Gladiatore 3 e di un possibile terzo prequel di Alien, fornendo aggiornamenti promettenti per tutti i fan di queste due saghe.

Uscito la scorsa estate, Il Gladiatore 2, seguiva le vicende del figlio di Massimo, Lucio, che diventa un eroe del Colosseo. Il film non ha avuto un grande successo al box-office internazionale, ma il regista aveva già espresso interesse per proseguire la storia con un nuovo sequel.

Per quanto riguarda il franchise di Alien, Scott ricopre attualmente il ruolo di produttore esecutivo; ha supervisionato i lavori su Alien: Romulus (2024) e la nuova serie TV Alien: Pianeta Terra. Il regista non ha più diretto film del franchise dai prequel Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017).

Alien: Covenant - Ridley Scott sul set del film

Alien, un nuovo prequel non sembra imminente

Nonostante i suoi 87 anni suonati, Scott è sempre al lavoro su qualche progetto, che sia una produzione o una regia vera e propria, così è normale che non escluda l'arrivo di ulteriori capitoli di sue vecchie saghe: "Il Gladiatore 3 è in lavorazione proprio adesso. Un altro prequel di Alien? Sì, se mi viene un'idea, sicuramente", è stata la sua risposta.

Un altro prequel di Alien non sembra arriverà tanto presto, dato che Scott non ha ancora trovato un'idea valida da sviluppare. L'accoglienza riservata a Prometheus e Alien: Covenant è stata piuttosto fredda, e quest'ultimo è stato anche un flop al botteghino rispetto ai precedenti capitoli della saga.

Il franchise di Alien sta vivendo una sorta di rinascita dopo Covenant. Alien: Romulus è stato un successo lo scorso anno e Alien: Pianeta Terra del creatore Noah Hawley ha ricevuto recensioni positive dopo il debutto lo scorso 13 agosto. Con un sequel di Romulus che sembra sarà girato entro la fine dell'anno, chiaramente non mancherà materiale su Alien in futuro.

Il Gladiatore 2: Paul Mescal interpreta Lucius mentre combatte nell'arena

Il Gladiatore 3 si farà? Ridley Scott risponde ai fan

Scott ha chiarito che la sua avventura nel mondo de Il Gladiatore potrebbe non essere ancora finita. Il regista ha rivelato che sta attualmente lavorando a Il Gladiatore 3 e che anche un altro prequel di Alien non è da escludere.

Le stime sul budget de Il Gladiatore 2 si aggiravano sui 240 milioni di dollari. Se fossero accurate, ciò renderebbe deludente l'incasso finale del film, pari a 462 milioni di dollari in tutto il mondo. È quindi curioso che Scott stia lavorando al terzo film della saga. Vale la pena notare, tuttavia, che Il Gladiatore 3 non è stato ancora ufficialmente approvato dallo studio.