Alien: Covenant stasera su Rai 4, cast e trama dell'horror di fantascienza di Ridley Scott

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Alien: Covenant: cast e trama dell'horror di fantascienza diretto da Ridley Scott

Stasera, 27 giugno, su Rai 4, alle 21:20, viene trasmesso Alien: Covenant, un horror di fantascienza del 2017 diretto da Ridley Scott. John Logan ha scritto la sceneggiatura della pellicola. La colonna sonora è stata composta da Jed Kurzel. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Alien: Covenant - Un'immagine del film

Alien: Covenant, Trama

Diretti verso un pianeta remoto in un angolo lontano della galassia, i membri dell'equipaggio della nave-colonia Covenant scoprono quello che pensano essere un paradiso fuori dalle cartine geografiche. Il luogo, in realtà, si rivelerà un mondo dark e pericoloso il cui solo abitante è il "synthetic" David, rimasto in vita dopo la spedizione Prometheus.

Alien: Covenant - Una foto del film

Alien: Covenant, Curiosità

Alien: Covenant è stato distribuito nelle sale cinematografiche ital'ane dall'11 maggio 2017 da 20th Century Fox.

Il film e il secondo prequel della saga di Alien.

Come per molti film, Alien: Covenant ha subito alcuni tagli durante il montaggio. Una scena eliminata, conosciuta come The Crossing, collega ulteriormente gli eventi di Prometheus con quelli di Alien: Covenant e fornisce informazioni aggiuntive sul destino dei personaggi.

Nonostante Alien: Covenant sia una sorta di prequel del film originale Alien del 1979, la storia si sviluppa in direzioni diverse e introduce nuovi elementi alla mitologia della serie. Tuttavia, il film fornisce alcuni collegamenti e spiega le origini degli Alien (Xenomorfo) aprendo la strada per gli eventi del primo film.

Alien: Covenant, una foto di Michael Fassbender

Alien: Covenant, Interpreti e Personaggi

Alien: Covenant, Katherine Waterston in un momento del film

Alien: Covenant, Trailer e recensione

Alien: Covenant è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 65% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 65 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.4 su 10.