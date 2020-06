Alien 5: la sceneggiatura è stata scritta a marzo 2020

Da settimane si torna a parlare di un possibile sequel di Alien, adesso apprendiamo che la sceneggiatura di questo ipotetico Alien 5 sarebbe stata scritta solo pochi mesi fa, a marzo 2020.

Alien 5: la sceneggiatura del prequel

La prova sta in una foto dello script diffusa dalla Brandywine Productions, fondata dal produttore e regista Walter Hill. L'immagine in questione non fornisce molti dettagli, ma mostra la tagline e due citazioni di Edgar Allan Poe e William Tecumseh Sherman. L'immagine indica che la produzione sta lavorando allo script di Alien 5, visto che questa versione è datata marzo 2020.

Qualche settimana fa il regista Ridley Scott ha annunciato l'intenzione di girare un altro prequel di Alien per rispondere a una domanda incompiuta e per farlo utilizzerà la sceneggiatura firmata da Walter Hill. Anche Sigourney Weaver avrebbe letto la sceneggiatura in questione, anche se non sembra del tutto convinta della necessità di un ritorno nei panni di Ripley.

Al momento nessuna sa con certezza se il prequel in questione verrà realizzato, ma la foto della sceneggiatura di Walter Hill che la possibilità esiste ed è concreta. Resta l'ostacolo Disney, che ha acquisito i diritti del franchise da 20th Century Fox e al momento non sappiamo se sia interessata a portare avanti un nuovo capitolo della saga horror R-rated, ma questo lo scopriremo prossimamente.