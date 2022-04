Alexander Skarsgård svela la storia dietro la sua foto profilo su IMDb senza pantaloni

Alexander Skarsgård è pronto a spiegare perché nella sua foto profilo su IMDb è senza pantaloni. L'attore svedese, 45 anni, compare con indosso la una giacca da smoking, papillon e camicia - ma senza pantaloni - nella sua pagina IMDb e finalmente ha spiegato l'origine di tale immagine.

Alexander Skarsgård senza pantaloni nella foto profilo di IMDb

In una recente intervista, l'interprete di The Northman Alexander Skarsgård ha rivelato che la foto in questione proviene da un'apparizione del 2016 agli MTV Movie Awards.

"L'anno prima Zac Efron si era tolto la maglietta sul palco, ed è così sexy", ha detto Skarsgård, ricordando la serata in cui ha presentato un premio insieme alla sua co-star di The Legend of Tarzan Samuel L. Jackson. "Ho deciso di mostrare anche un po' di pelle. Non potevo togliermi la maglietta perché Zac l'aveva già fatto, quindi ho pensato 'Beh, allora mi toglierò i pantaloni, perché è ugualmente sexy'".

Alexander Skarsgård è stato considerato un rubacuori per anni, sin dalla sua interpretazione da protagonista nel ruolo del vampiro testa calda Eric Northman nella serie HBO True Blood. Qui trovate la nostra recensione di The Northman, che vede l'attore svedese nei panni di un principe vichingo in cerca di vendetta.

Alexander Skarsgård: "Essere sulla lista degli uomini più sexy mi ha fatto perdere molti ruoli"

Quando gli è stato chiesto con quale membro del cast del film fosse più entusiasta di lavorare, Skarsgård ha detto a IMDb che recitare con Bjork è stato "probabilmente il momento clou dell'intera esperienza. Sono passati 17 anni dal suo ultimo film, quindi il privilegio di condividerlo con lei è stata un'esperienza incredibile".