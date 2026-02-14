Alexander Skarsgård si candida per il nuovo Harry Potter: "Potrei interpretare Dudley"

La serie di Harry Potter sta gradualmente catalizzando l'attenzione su di sé e Alexander Skarsgård ha colto immediatamente l'occasione per scherzare di un ruolo in particolare, quello di Dudley Dursley, il cugino bullo del protagonista.

Nella saga cinematografica, quel ruolo è stato interpretato da Harry Melling, che proprio con Skarsgård ha condiviso lo schermo in Pillion - Amore senza freni, uscito nelle sale italiane il 12 febbraio scorso, giusto in tempo per il weekend di San Valentino.

Pillion: Alexander Skarsgård ed Harry Melling in una scena

Alexander Skarsgård: "Mi candido come nuovo Dudley"

Protagonisti di una nuova video intervista concessa ai nostri microfoni, le due star hanno scherzato in allegria e scelto un ruolo delle reciproche carriere che avrebbero voluto interpretare.

Dopo che Melling ha scelto The Northman, un ruolo per cui ammette gli ci vorrebbe molto tempo e preparazione atletica che poter affrontare, Skarsgård ha invece optato per quello di Dudley Dursley.

L'attore svedese ha anche domandato se sia possibile per lui candidarsi al ruolo per la nuova serie HBO Max, chiedendosi anche se non sia troppo vecchio per la parte. Ovviamente, il collega Melling è stato allo scherzo, ammettendo che sarebbe perfetto nel ruolo.

Chi interpreterà Dudley nella nuova serie HBO

Nella nuova serie di Harry Potter prodotta da HBO e attesa sulla piattaforma digitale per il 2027 (anche in Italia), il personaggio di Dudley Dursley sarà interpretato dal giovanissimo attore Amos Kitson.

La produzione sta cercando di seguire fedelmente i libri, con ogni stagione focalizzata su ognuno dei romanzi, e questo casting fa parte di quel progetto di "riconcepire da zero" la saga con un cast giovane e adatto all'età dei personaggi.