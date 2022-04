Alexander Skarsgård: "Essere sulla lista degli uomini più sexy mi ha fatto perdere molti ruoli"

Alexander Skarsgård confessa le difficoltà incontrate a inizio carriera per via del suo aspetto fisico troppo sexy.

Per Alexander Skarsgård, essere uno degli attori più sexy di Hollywood non è sempre stata una benedizione. Il vincitore dell'Emmy ha recentemente dichiarato al Sunday Times che tutta l'attenzione sul suo aspetto fisico a inizio carriera ha avuto un impatto negativo sulla scelta dei ruoli che gli venivano offerti.

Mute: un primo piano di Alexander Skarsgård

"Non so davvero se questo fosse il motivo per cui non stavo ottenendo ruoli", ha detto Skarsgård. "A partire dalla Svezia, c'era la questione dell'essere alti e biondi. Ma la maggior parte delle persone qui sono alte e bionde. Tuttavia, dopo il mio primo lavoro sono stato catalogato in una stupida lista di uomini sexy e la gente non mi prendeva sul serio".

Skarsgård ha aggiunto: "Se vuoi personaggi con profondità, ma sei stato etichettato come il tizio che si toglie la maglietta, non otterrai quelle offerte".

Sebbene Skarsgård recitasse in film svedesi da oltre un decennio e fosse già apparso in film di Hollywood come la commedia di Ben Stiller del 2001, Zoolander, è stato solo con il ruolo da regular nella serie HBO True Blood che ha iniziato a diventare un nome familiare negli Stati Uniti. L'attore è apparso spesso a torso nudo nei panni del vampiro Eric Northman, un personaggio che ha interpretato per 76 episodi.

Alexander Skarsgård sfodererà nuovamente il suo fisico possente nel ruolo di principe vichingo nell'epopea del X secolo di Robert Eggers The Northman, nei cinema dal 21 aprile.

The Northman: Alexander Skarsgård è stato incatenato e trascinato, Anya Taylor-Joy ha recitato nel fango

Parlando della sua performance, Eggers ha rivelato all'inizio di quest'anno: "La disciplina che Alex ha messo in questo ruolo è pazzesca. Ha trasformato il suo corpo più selvaggiamente di quanto non avesse fatto in Tarzan."

Il co-protagonista di The Northman Ralph Ineson ha commentato la performance di Skarsgård dichiarando a NME: "Si è trasformato in una specie di mostro per la parte, la dedizione è stata incredibile... si è tolto la maglietta e tu pensi 'Mio Dio, non è un bodybuilder che fa una scena, è un vero attore!'"