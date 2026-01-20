Alexander Skarsgård smentisce il coming out: "Non sono bisessuale"

Alexander Skarsgård ha risposto ai tanti commenti legati alla sua sessualità dopo le dichiarazioni compiute durante la conferenza stampa del film Pillion al festival di Zurigo.

Sul grande schermo l'attore interpreta un uomo gay alle prese con una relazione BDSM (Bondage, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo).

Le dichiarazioni di Skarsgård alle basi dei commenti

Rispondendo alle domande della stampa sul film Pillion - Amore senza freni, Alexander Skarsgård aveva dichiarato: "Ho scoperto che in questo caso non è realmente rilevante quale sia il mio background. Voglio dire, ho un figlio, ma quello che ho fatto in passato, con chi sono stato, uomini, donne...".

L'attore aveva aggiunto: "Per me, ciò che era importante era che sembrasse un'opportunità per raccontare una storia su una sottocultura che non avevo visto rappresentata in questo modo, con così tanta autenticità".

I chiarimenti dell'attore

In una nuova intervista rilasciata a Variety, Alexander Skarsgård ha ora parlato dei commenti online a quello che era stato considerato un 'coming out' come bisessuale spiegando: "Oh, che aveva un legame con il mio passato? Non era sicuramente una dichiarazione voluta. Non so di cosa stessi parlando".

L'attore, che aveva inoltre parlato delle scene di sesso del film, ha sottolineato: "Forse ha a che fare con il fatto che spesso ci si concentra molto su di me come attore. Forse stavo cercando di spostare l'attenzione più sulla storia e su questi personaggi. E sull'importanza di raccontare una storia come questa".

Skarsgård ha quindi parlato dei suoi look sui red carpet delle première di Pillion, che sono apparsi più curati e attenti alle mode: "Non compro mai vestiti. Se vedeste il mio armadio, sapreste che il mio guardaroba è molto limitato. Non sono un grande consumatore nel campo della moda. Non spendo molto in brand costosi".

Il protagonista del film ha però voluto chiarire: "Apprezzo realmente la creatività, ma non vado a comprare questi outfit. Immagino sia qualcosa a cui recentemente dò un po' più di importanza".