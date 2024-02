Henry Cavill ha ottenuto un ruolo nel MCU? [Rumor]

Non prendiamo troppo sul serio questa particolare voce, ma se le ultime indiscrezioni trapelate online sono vere, la star di Justice League Henry Cavill ha già accettato di unirsi al MCU.

Dopo un breve ritorno come Superman in Black Adam, Henry Cavill si ritrova senza un franchise di supereroi. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star de L'uomo d'acciaio, che ora sembra stia passando al Marvel Cinematic Universe.

Secondo un'indiscrezione condivisa dallo scooper @MyTimeToShineH, Cavill avrebbe accettato un ruolo misterioso in un futuro progetto dei Marvel Studios. La notizia arriva dopo la voce, poi smentita sempre dallo stesso scooper, che Cavill sarebbe stato un perfetto Dottor Destino nel reboot dei Fantastici Quattro.

Non ci aspettiamo che sia un personaggio nemmeno lontanamente simile a Superman, ma con il Multiverso in ballo, siamo sicuri che Kevin Feige abbia in mente qualche idea divertente per Cavill. Anche un reboot del franchise degli X-Men è all'orizzonte, così come film come Spider-Man 4 e Blade. Di conseguenza, le possibilità sono infinite.

Henry Cavill non è un fan delle scene di sesso: "Non le capisco, credo che se ne faccia un uso eccessivo"

Cavill nel MCU?

Da anni si susseguono le voci di un possibile ingresso di Cavill nel MCU. L'attore ha persino commentato alcune affermazioni piuttosto azzardate secondo le quali sarebbe apparso nella seconda stagione di Loki (nel ruolo di Hyperion) poco dopo essere tornato a vestire i panni di Superman alla fine del 2022. "Per quanto ne so, non sarò in Loki. Sarebbe un ruolo difficile da gestire in questa fase... se James Gunn può farlo, forse posso farlo anch'io", ha detto l'attore all'epoca. Da allora, Gunn ha sostituito Cavill con David Corenswet per il ruolo dell'Uomo d'acciaio nel prossimo reboot Superman: Legacy.

Andando ancora più indietro negli archivi, nel 2021 Cavill ha rivelato uno specifico personaggio Marvel che sarebbe disposto a interpretare. "Non dirò mai un personaggio Marvel che è già stato interpretato da qualcun altro perché tutti stanno facendo un lavoro fantastico. Tuttavia, ho internet e ho sentito le voci che girano su Captain Britain. Sarebbe divertentissimo farne una versione moderna, come il modo in cui hanno modernizzato Capitan America. C'è qualcosa di divertente in questo, e io amo essere britannico".