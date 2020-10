Alec Baldwin: "Donald Trump è come Norman Bates"

Alec Baldwin, che tornerà presto a interpretare la parodia del Presidente Donald Trump nel Saturday Night Live, ha paragonato il tycoon americano al protagonista di Psycho Norman Bates.

Alec Baldwin imita Trump al SNL

Nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter, Alec Baldwin, dichiaratamente democratico e progressista, ha elaborato un sofisticato paragone tra Trump e il personaggio creato da Alfred Hitchcock in Psycho, Riferendosi alla sua parodia presidenziale del SNL, l'attore ha dichiarato:

"Niente mi farebbe più felice di vederla finire. Non si tratta di negazione del cambiamento climatico o sensibilità alla questione razziale. Questa visione del mondo nell'ottica dei privilegi bianchi è come la madre defunta di Norman Bates nello scatinato. La puoi truccare, incipriare, puoi alterarne la voce in stile ventriloquo. Trump e i suoi minion continuano a cercare di mantenere viva questa visione passata di come il paese dovrebbe essere. Per me sono psicotici."

È notizia di oggi la positività di Donald Trump e della moglie Melania Trump al Covid-19. Nel frattempo, in attesa del ritorno del falso Trump al Saturday Night Live, domani 3 ottobre farà la sua prima apparizione nello show l'imitazione di Joe Biden, suo rivale nella Corsa alla Casa Bianca, realizzata da Jim Carrey.