Jim Carrey e Maya Rudolph sono Joe Biden e Kamala Harris nel teaser del Saturday Nigght Live

Jim Carrey truccato da Joe Biden e Maya Rudolph da Kamala Harris nel teaser del Saturday Night Live. Il divo Jim Carrey torna alle origini comiche con una parodia dello sfidante democratico di Donald Trump alle prossime presidenziali.

Ladies and gentlemen…

Joe Biden and Kamala Harris. #SNLPremiere pic.twitter.com/khYgAvXKpw — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 1, 2020

Per Maya Rudolph interpretare la Senatrice Kamala Harris, che affiancherà Biden nella corsa alla Presidenza USA, non è una novità, la sua imitazione ha debuttato al Saturday Night Live nel 2019, ottenendo recensioni entusiastiche dalla stessa Harris. Jim Carrey ha invece creato il personaggio di Joe Biden ex novo proprio in vista del rush finale delle Presidenziali.

Le riprese del SNL riprenderanno il 3 ottobre con una presenza limitata nello storico Studio 3 e nel cast ci saranno anche Lauren Holt, Punkie Johnson e Andrew Dismukes, nel team degli autori del programma da diverse stagioni. Il pubblico assisterà quindi ai momenti comici dal vivo, da sempre una parte importante dello show, tuttavia si stanno ancora individuando le modalità per assicurare a tutti i presenti la sicurezza.

Nelle nuove puntate di Saturday Night Live appariranno anche Kate McKinnon, Aidy Bryant, Cecily Strong e Kenan Thompson.