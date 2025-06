Whoopi Goldberg e Alec Baldwin nel trailer del thriller Atrabilious

Whoopi Goldberg, Jeffrey Wright e Alec Baldwin sono i protagonisti del nuovo thriller Atrabilious, di cui online è stato condiviso il trailer.

Il film è diretto da William Atticus Parker, che ha scritto la sceneggiatura e lo ha co-prodotto insieme a Sabina Friedman-Seitz.

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di Atrabilious, che è ambientato a Brooklyn, c'è Steven Joynier (Leon Addison Brown), che intraprende un viaggio per scoprire la verità sull'improvvisa e sospetta morte del figlio. La sua ricerca lo porta in uno strano bar, Atrabilious, dove vecchi segreti e oscuri passati iniziano a essere illuminati lentamente.

Nel cast ci sono anche Mark Boon Junior ed Evan Jonigkeit.

Nel trailer condiviso online si vedono i personaggi affidati a Whoopi Goldberg e Jeffrey Wright, mostrando alcune interazioni con il protagonista, a cui viene inoltre promesso che sarà in grado di dimenticare quanto accaduto.

Steven, poco dopo, inizia a capire le conseguenze del percorso che ha intrapreso, ritrovandosi alle prese con un modo piuttosto dark e misterioso per affrontare la perdita del figlio.

Il bar Atrabilious viene poi visitato da varie persone, ognuna con una propria storia legata al motivo per cui sono arrivati in quel luogo.

Ecco il video:

Chi è il regista

William Atticus Parker è un figlio d'arte: i suoi genitori sono Billy Crudup e Mary-Louise Parker. In precedenza il regista aveva già diretto Forty Winks.

Nel cast c'erano Justin Marcel McManus, Susan Sarandon, John Turturro e Carmen Ejogo.

Al centro della trama c'era un ipnotizzatore in crisi che viene ricattato e diventa un killer su commissione dopo che una donna misteriosa scopre che il suo diploma è finto. Parker è stato regista, sceneggiatore e produttore del film, girato in bianco e nero.