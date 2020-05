Albano e il dinosauro ucciso: il meme di Jurassic Park è da morire

Albano Carrisi davanti ad un dinosauro ucciso: un meme stile Jurassic Park

A coronare il sogno della gaffe di Albano sul dinosauro ucciso arriva un meme a tema Jurassic Park. Nei giorni scorsi, il cantante pugliese ha regalato in diretta tv una perla su come l'uomo sia riuscito coraggiosamente a sconfiggere i dinosauri, cosa che non è ovviamente passata impunita tra le abili mani degli utenti. Lo scettro di miglior meme va senza dubbio ad Albano in posa come fece Steven Spielberg.

Parlando con Mara Venier a Domenica In, Albano ha provato a lanciare un messaggio di speranza e coraggio ai telespettatori. Le intenzioni erano indubbiamente buone, ma qualcosa nelle parole del cantante proprio non aveva senso: "L'uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus." Tutto molto incoraggiante, se non fosse per quella manciata di anni che separano l'esistenza delle due specie sulla Terra.

Albano: "L'uomo ha distrutto i dinosauri, distruggerà anche il Coronavirus"

Come per ogni gaffe particolarmente succosa, Internet ha dato il meglio di sé, con una schiera di meme e di battute sagaci a coronare una dichiarazione già piuttosto imbarazzante. Possiamo dire che un'immagine ha conquistato la vetta? Possiamo, ed è quella che inserisce il volto di Albano sul corpo di Spielberg mentre posa con uno dei dinosauri durante le riprese di Jurassic Park.

Jurassic Park: Steven Spielberg sul set in posa davanti a un triceratopo

La foto diventata sfondo per il meme su Albano e il dinosauro ucciso è per altro già stata protagonista di un precedente fenomeno social. Nel 2014 su Facebook circolò infatti il ritratto di Steven Spielberg insieme a ciò che appare come un triceratopo morto. Chiaramente il triceratopo è finto, ma a diversi utenti sfuggì il dettaglio sull'estinzione, quindi commentarono indignati la tragica fine del maestoso animale.