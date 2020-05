Albano: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, distruggerà anche il Coronavirus”

Albano è sicuro che l'uomo distruggerà il Coronavirus così come ha distrutto i dinosauri. Il cantante di Cellino San Marco confonde la finzione cinematografica e la realtà, ed immerso nell'universo di Jurassic Park è convinto che la razza umana abbia sterminato i dinosauri..

Siamo entrati nella Fase 2 ma possiamo tirare un sospiro di sollievo, la fine dell'incubo è vicina, l'uomo sta per sconfiggere il Coronavirus. La notizia non arriva dalla virologa Capua, ospite a Domenica in, ma da Albano, anche lui in collegamento con Mara Venier.

"L'uomo ha sempre vinto. Alla fine, il male, perde sempre. Lo dimostra la storia dell'uomo", ha detto l'ex marito di Romina Power che, bontà sua, ha continuato: "L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po' se non è capace di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus". Così parlò Albano e l'umanità ha tirato un sospiro di sollievo.