Aladdin: a Milano arriva il tappeto magico in street art!

In occasione dell'anteprima italiana del film Aladdin, arrivato oggi nelle sale italiane, l'artista Matteo Mariani in arte Koi, tra i più quotati in Italia e a livello internazionale, ha realizzato con la tecnica dello stencil il tappeto volante di Aladdin, tutta da scoprire nel video del making of!

Un lavoro artigianale minuzioso e contemporaneo per rendere onore ad uno dei tappeti più famosi del mondo, apprezzato dagli ospiti della premiere, che hanno avuto il piacere di vedere l'artista lavorare live agli ultimi dettagli dell'opera. Mariani ha dichiarato:

Aladdin: un'immagine della realizzazione del dipinto a opera dell'artista KOI

"Realizzare il tappeto magico di Aladdin è stata per me una grande sfida. Sono sempre stato attratto dai disegni dei tappeti, sia esteticamente che per il simbolismo che li contraddistingue. Nell' antica Arte di realizzare tappeti, ogni dettaglio rivela un linguaggio nascosto. Prima di iniziare la mia opera ho studiato tutto quello che c'era da sapere, dai valori e i significati dei tappeti arabi alla storia del tappeto volante nel poema epico 1000 e una notte. Non è stato semplice dal punto di vista tecnico ma sono molto soddisfatto del risultato. Ho utilizzato 14 layer diversi di stencil che ho ritagliato a mano, colori acrilici, pittura a pennello, rullo, spray 2m x 140cm. Ho lavorato alla preparazione per diversi giorni e poi terminato l'opera a Milano LIVE durante la premiere del film. Un'occasione davvero bella per uno street artist come me."

Ecco il video del making of:

"La passione per la Street Art mi ha avvicinato negli anni al mondo dello stencil. Gli stencil multilayer sono i miei preferiti.Realizzare uno stencil, cercare le ombre, scegliere i colori è molto difficile, andando avanti però mi sono innamorato di questa tecnica e non l'ho più abbandonata."

Aladdin è uno dei film più attesi del 2019 ed è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action del classico d'animazione Disney datato 1992: un povero ragazzo di strada si innamora perdutamente della bellissima figlia del Sultano, la principessa Jasmine. La ragazza vaga nel mercato di Agrabah, fuggita da palazzo per dare una lezione al padre che si è messo alla disperata ricerca di un marito impedendole di sceglierlo per amore. Una bellissima favola d'amore e d'avventura, vissuta sulle ali di un tappeto volante sempre in bilico tra desiderio e la terribile opposizione del malvagio Jafar, lo stregone disposto a usare ogni stratagemma per impadronirsi del regno. Nulla potrà, però, al cospetto della magia del Genio della lampada e dell'enorme determinazione dei due giovani.