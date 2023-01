Aladdin 2: Will Smith tornerà nei panni di Genie

Si torna a parlare del sequel di Aladdin, adattamento live-action del cartoon Disney uscito nel 2019. Secondo quaunto anticipato dal Sun, non solo Aladdin 2 sarebbe in fase di sviluppo sotto la direzione di Guy Richie, ma il film vedrà il ritorno di Will Smith nei panni di Genie. Già confermato il ritorno di Mena Massoud e Naomi Scott, rispettivamente, Aladdin e Jasmine.

Secondo quanto anticipato, Will Smith riprenderà il suo ruolo edi genio della Lampada e avrà molto più spazio rispetto al primo film. The Sun prosegue osservando che la sceneggiatura è "vagamente basata sulla serie di racconti popolari mediorientali de Le mille e una notte" e la speranza è che le riprese possano iniziare alla fine dell'anno.

Per Will Smith, questo sarebbe uno dei suoi primi ruoli importanti dopo il suo ormai famigerato schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Academy Awards 2022. Da allora Smith ha fatto pubblica ammenda per il gesto violento che ha sollevato polemiche ed è stato condannato dall'Academy.

Aladdin: Will Smith insieme a Mena Massoud in una scena del film

"Sono state molte cose", ha detto Smith durante un'apparizione al The Daily Show. "È stato il ragazzino che ha visto suo padre picchiare sua madre, sai, tutto ciò è scoppiato in quel momento. Non è quello che voglio essere. Ho dovuto perdonare me stesso per essere umano. Fidatevi di me, non c'è nessuno che odi il fatto che io sia umano più di me. E solo trovare quello spazio per me stesso dentro di me per essere umano. Ho sempre voluto essere Superman. Ho sempre voluto piombare dentro e salvare la damigella in pericolo. E ho dovuto umiliarmi, e rendermi conto che sono un essere umano imperfetto, e ho ancora l'opportunità di uscire nel mondo e contribuire in un modo che mi riempia il cuore e, si spera, aiuti altre persone".

Secondo The Sun, un insider del film avrebbe osservato che "Will Smith ha lavorato molto su se stesso e l'idea è che il fattaccio sarà ormai nel passato quando il film uscirà".

Il primo Aladdin, diretto da Guy Ritchie, è uscito nel 2019 e sebbene abbia ricevuto reazioni contrastanti da pubblico e critica, è risultato comunque un enorme successo, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e diventando il nono maggior incasso del 2019.