Aladdin: Billy Magnussen aggiorna sullo spinoff

Aladdin potrebbe avere uno spinoff: lo studio sembra stia ancora lavorando al progetto destinato a Disney+ con protagonista Billy Magnussen.

L'attore, nel film live-action, aveva la parte del Principe Anders, uno dei pretendenti alla mano di Jasmine.

Il film dedicato al principe era stato annunciato nel 2019, tuttavia nel corso degli anni non sono più emerse anticipazioni o condivisi aggiornamenti sul progetto ideato come spinoff di Aladdin.

Billy Magnussen, intervistato da ScreenRant, ha ora dichiarato: "Il progetto è ancora in fase di sviluppo. Siamo nella fase in cui si sta sistemando la sceneggiatura e sembra verrà realizzato. Sì, è davvero eccitante...".

L'attore ha aggiunto: "Ho amato interpretare quel personaggio e avere l'opportunità di creare un mondo e una storia con lui al centro, è stato un vero dono. Lo amo. Ed è quello che apprezzo di questo settore: poter interpretare in quel modo un personaggio che non è proprio un Principe Azzurro... Vediamo sempre il Principe Azzurro in questi film, quindi ho pensato 'Cambiamo le carte in tavola'".

La prima sceneggiatura è firmata da Jordan Dunn e Michael Kvamme, mentre la nuova versione dello script è firmata da Shane Andries e Chris Smith.