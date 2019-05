Aladdin: Giorgio Mastrota e la televendita del tappeto volante in un divertente video

Aladdin è appena arrivato al cinema e a bordo del suo tappeto volante ha portato anche Giorgio Mastrota! Sì, proprio lui, il conduttore più famoso del mondo delle televendite, che è qui proprio per provare a vendere il tappeto magico di Aladdin.

Il divertente video è stato realizzato con la complicità di Mastrota per la campagna promozionale di Aladdin, il remake live-action del classico Disney, arrivato nelle sale italiane il 22 maggio e in quelle statunitensi proprio oggi, 24 maggio. Per avere un'idea del film con Will Smith nei panni del Genio della lampada trovate qui la nostra recensione di Aladdin, se invece volete scoprire quante proprietà nasconde il tappeto e magari provare a comprarlo, non vi resta che guardare il video.

Per chi credeva che l'unica particolarità del tappeto fosse quella di volare, ebbene Giorgio Mastrota è qui per spiegare che è anche super comodo, con la sua tecnologia "no turbolence". Fondamentale soprattutto se vivi in un'area desertica è anche il fatto che sia anti-sporco e anti-polvere, ma soprattutto è in grado di scegliere da solo le location migliori per scattare selfie a prova di Instagram, grazie al GPS con rilevatore di location. Insomma, Aladdin forse non avrebbe mai conquistato il cuore della sua Jasmine senza l'aiuto fondamentale del tappeto volante.

Aladdin, per la regia di Guy Ritchie, è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action del classico d'animazione Disney datato 1992: un povero ragazzo di strada si innamora perdutamente della bellissima figlia del Sultano, la principessa Jasmine. La ragazza vaga nel mercato di Agrabah, fuggita da palazzo per dare una lezione al padre che si è messo alla disperata ricerca di un marito impedendole di sceglierlo per amore. Una bellissima favola d'amore e d'avventura, vissuta sulle ali di un tappeto volante sempre in bilico tra desiderio e la terribile opposizione del malvagio Jafar, lo stregone disposto a usare ogni stratagemma per impadronirsi del regno. Nulla potrà, però, al cospetto della magia del Genio della lampada e dell'enorme determinazione dei due giovani.