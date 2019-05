Aladdin: Gigi Proietti è la voce italiana del sultano di Agrabah

Quando Aladdin arriverà nelle sale italiane ci sarà anche la voce di Gigi Proietti a fare compagnia agli spettatori: l'attore romano è stato infatti scelto come doppiatore per il nuovo live-action targato Disney, che sarà nei cinema a partire dal prossimo 22 maggio.

Quale personaggio avrà il privilegio di parlare con la voce di Gigi Proietti? Questa volta sarà il sultano di Agrabah (che avrà il volto di Navid Negahban), sovrano dell'immaginaria città portuale in cui si svolge la vicenda al centro della storia, nonchè papà della principessa Jasmine. Per Proietti, però, non si tratta di una prima volta con Aladdin quanto più di un emozionante ritorno: era stato proprio lui, nel 1992 (ma anche nei film successivi) a dare la voce, nella versione italiana, al Genio della lampada.

"Il mio personaggio in questo film è il caratteristico sultano delle favole", ha commentato Gigi Proietti. "È un uomo buono ma al tempo stesso severo, sa essere autorevole ma anche autoritario, a seconda di ciò che richiedono circostanze. Ha una grande responsabilità: un giorno qualcuno dovrà ereditare il sultanato, ma a quei tempi non poteva essere una donna e lui ha una sola figlia. Alla fine lui troverà una soluzione, che naturalmente non posso rivelare! Quello che posso dire è che oggi c'è molto bisogno di favole e questa è senza dubbio la più classica, traendo ispirazione da 'Le Mille e una Notte', arricchita da una tecnologia incredibile".

Aladdin è uno dei film più attesi del 2019 ed è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action, per la regia di Guy Ritchie, del classico d'animazione Disney datato 1992: un povero ragazzo di strada si innamora perdutamente della bellissima figlia del Sultano, la principessa Jasmine. La ragazza vaga nel mercato di Agrabah, fuggita da palazzo per dare una lezione al padre che si è messo alla disperata ricerca di un marito impedendole di sceglierlo per amore. Una bellissima favola d'amore e d'avventura, vissuta sulle ali di un tappeto volante sempre in bilico tra desiderio e la terribile opposizione del malvagio Jafar, lo stregone disposto a usare ogni stratagemma per impadronirsi del regno. Nulla potrà, però, al cospetto della magia del Genio della lampada e dell'enorme determinazione dei due giovani.