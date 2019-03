Aladdin: i character poster coloratissimi dei protagonisti!

Aladdin si prepara al debutto in sala a maggio e lo fa anche per mezzo del suo materiale promozionale: la Disney ha diffuso i character poster, più che mai colorati, dei protagonisti del film diretto da Guy Ritchie.

Ecco i poster:

Il character poster di Aladdin (Mena Massoud)

Il character poster di Jasmine (Naomi Scott)

Il character poster del Genio (Will Smith)

Il character poster di Jafar (Marwan Kenzari)

Ci sono Mena Massoud nei panni del protagonista, l'attesissimo Genio di Will Smith, la principessa Jasmine di Naomi Scott, il sexy villain, Jafar, di Marwan Kenzari. E non solo, perchè nelle immagini c'è spazio per la fedelissima scimmietta Abu e per il pappagallo Iago, ricostruiti in CGI.

Aladdin è uno dei film più attesi del 2019 ed è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action del classico d'animazione Disney datato 1992: un povero ragazzo di strada si innamora perdutamente della bellissima figlia del Sultano, la principessa Jasmine. La ragazza vaga nel mercato di Agrabah, fuggita da palazzo per dare una lezione al padre che si è messo alla disperata ricerca di un marito impedendole di sceglierlo per amore. Una bellissima favola d'amore e d'avventura, vissuta sulle ali di un tappeto volante sempre in bilico tra desiderio e la terribile opposizione del malvagio Jafar, lo stregone disposto a usare ogni stratagemma per impadronirsi del regno. Nulla potrà, però, al cospetto della magia del Genio della lampada e dell'enorme determinazione dei due giovani.

Aladdin, per la regia di Guy Ritchie, arriverà nelle sale italiane il 22 maggio.