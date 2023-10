Ahsoka: visualizzazioni del finale inferiori a The Mandalorian 3, Stagione 2 a rischio?

Le visualizzazioni del finale di Ahsoka su Disney+, secondo le stime, sarebbero risultate inferiore a quelle del finale della Stagione 3 di The Mandalorian.

Come riportato da SFFGazette.com, 863.000 famiglie si sono sintonizzate sul finale di stagione di Ahsoka in un periodo di cinque giorni. Per fare un confronto, basti pensare che 1,5 milioni di famiglie hanno guardato il finale della terza stagione di The Mandalorian, e da qui si può dedurre che l'interesse per il seguito di Star Wars Rebels sia un po' calato.

Molti siti e account di social media stanno usando questo fatto come scusa per dichiarare che il franchise di Star Wars sarebbe "in fase calante". Per contestualizzare le cifre condivise, però, Disney+ ha precedentemente annunciato che il debutto di Ahsoka ha registrato 14 milioni di visualizzazioni globali.

Tenendo presente questo dato, è importante ricordare che l'ottava puntata dello show avrebbe attirato ben più di 863.000 spettatori. Anche se Ahsoka avesse subito un calo di spettatori simile su scala più ampia, non sarebbe stato un cattivo risultato e, in tutta onestà, paragonare Ahsoka a uno show affermato e giunto alla sua terza stagione non ha molto senso.

È evidente che Ahsoka sia stato un successo per Disney+, anche se non ha eguagliato le avventure di Din Djarin e Grogu. Se non altro, la serie ha ottenuto risultati abbastanza buoni da giustificare sia una seconda stagione, sia la possibilità per Lucasfilm di continuare a sviluppare il film di Star Wars diretto da Dave Filoni.