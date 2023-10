Ahsoka, la reazione dei fan al cameo nell'episodio finale: 'Non eravamo pronti per questo'

L'episodio 8 di Ahsoka è finalmente disponibile su Disney+ e l'arco narrativo di Ahsoka Tano, personaggio interpretato in live action da Rosario Dawson, sembra essersi concluso (almeno per ora). I fan di Star Wars sono rimasti ampiamente soddisfatti dalla nuova serie TV, che ha avuto una forte influenza creativa di Dave Filoni, e dal cameo in particolare nei momenti finali dell'ultimo episodio.

Lo show si chiude infatti con un'apparizione di Anakin Skywalker in versione Fantasma di Forza, nuovamente interpretato da Hayden Christensen. Un cameo che ha portato a reazioni emozionanti dei fan sui social. C'è chi ha scritto: "Non eravamo pronti per questo" e chi invece ha commentato: "Adesso posso morire felice, Anakin Fantasma di Forza è vera televisione".

Ahsoka: come si conoscono Anakin Skywaker e Grand'Ammiraglio Thrawn? La spiegazione

Un altro fan ha invece scritto: "Il finale è stato davvero incredibile, Dave Filoni continua a non sbagliare un colpo". E non poteva mancare anche chi ha notati i parallelismi con la scena finale di The Clone Wars, una delle serie animate più amate dai fan.

Quale sarà il futuro di Ahsoka?

Al momento non sembrerebbero esserci piani per una seconda stagione, ma tutto può accadere. Di sicuro le storie narrate in Ahsoka e The Mandalorian andranno a confluire nel mega film crossover che sarà scritto e diretto da Dave Filoni (e annunciato in pompa magna alla Star Wars Celebration di quest'anno).