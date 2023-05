Ahsoka: Temuera Morrison interpreterà il Capitano Rex

Nuovo ingresso nel cast di Ahsoka, serie TV di Star Wars incentrata sul personaggio apparso negli show animati, Clone Wars e Rebels, e poi in live action in The Mandalorian. Temuera Morrison, noto per aver interpretato Boba Fett, è stato scelto per vestire i panni del Capitano Rex.

Rex e Ahsoka sono stati personaggi centrali delle serie animate e i fan di Star Wars hanno a lungo chiesto di poter vedere anche il Capitano in live action.

In attesa di conferme da parte di Lucasfilm, Ahsoka dovrebbe arrivare in streaming il 31 agosto. Il primo trailer era stato mostrato in occasione della Star Wars Celebration 2023, tenutasi ad aprile a Londra, ricevendo numerosi apprezzamenti dai fan della saga.

Di cosa parla Ahsoka

La serie seguirà le vicende di Ahsoka mentre indaga su "una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica". Nello show anche Hayden Christensen nei panni di Anakin dopo la sua rappresaglia in Obi-Wan, e Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren nella prima iterazione live-action del personaggio. Mary Elizabeth Winstead interpreterà Hera Syndulla.

Grande attesa anche per il debutto in live action di Lars Mikkelsen nei panni del Grand'Ammiraglio Thrawn, celebre villain della serie animata Rebels. E sarà anche il cattivo principale del nuovo film scritto e diretto da Dave Filoni che rappresenta un crossover cinematografico delle serie TV di Star Wars realizzate in questi anni.