Ahsoka: svelato il nome di un nuovo personaggio della serie Star Wars

Sono ancora poche le informazioni riguardanti la serie su Ahsoka, personaggio che verrà nuovamente interpretato da Rosario Dawson dopo aver esordito nella seconda stagione di The Mandalorian. Tra queste la presenza di un nuovo personaggio.

Stiamo parlando del ruolo di Mark Rolston, che contrariamente a quanto si pensava non interpreterà il Senatore Dagonet, doppiato in Tales of the Jedi, ma un personaggio completamente nuovo chiamato Captain Hale. Lo si è dedotto da alcuni autografi firmati dall'attore ai fan di Star Wars durante un evento.

Ahsoka, Rosario Dawson sul suo ruolo: "Il più complesso a livello fisico"

Non è ancora chiaro quale tipo di ruolo svolgerà questo personaggio né quale storia verrà raccontata nel corso della serie. Sappiamo che l'esordio di Ahsoka su Disney+ dovrebbe avvenire nel corso di quest'anno, così come l'altra serie ambientata - come The Mandalorian - sempre nel periodo post-Il ritorno dello Jedi, ovvero Skeleton Crew, con Jude Law.