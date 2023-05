Star Wars: il Grand'ammiraglio Thrawn sarà il villain del film ideato da Dave Filoni

Thrawn sarà il villain al centro del nuovo film di Star Wars e a confermarlo è stato Dave Filoni.

Tra le pagine di Empire Magazine il filmmaker ha infatti parlato del futuro della saga che sarà legato alle serie prodotte per Disney+, come The Mandalorian e Ahsoka.

Il prossimo villain della saga

Dave Filoni ha confermato che sarà il Grand'ammiraglio Thrawn il più grande nemico degli eroi dell'epoca della Nuova Repubblica: "Per me, decisamente. Quando Timothy Zahn ha scritto la Trilogia di Thrawn, il personaggio è diventato questo villain davvero iconico perché era diverso da tutto quello che avevamo visto in precedenza".

Il regista e sceneggiatore ha spiegato: "Non era un altro cattivo che indossa un casco e usa una spada laser, capite? C'è molto lavoro da fare per realizzare dei personaggi che sono come Vader perché è così iconico. Ma il coraggio che ha avuto Tim è stato di realizzare qualcuno che non era per nulla in quel modo, che non aveva quelle capacità, ma poteva combattere in modo diverso".

Filoni ha ribadito: "Nelle parole 'Star Wars - Guerre Stellari' c'è la parte dedicata alle guerre, il fatto che sia un Grand'ammiraglio, un leader, uno stratega militare, un archetipo in stile Moriarty, qualcuno che ti batterà dal punto di vista intellettuale e con la sua strategia... Tutto questo ha colpito i lettori. Lui è una figura chiave di questo periodo". Dave ha quindi sottolineato: "Siamo fortunati nell'avere a disposizione quel personaggio e per il fatto che a interpretarlo sia Lars Milkkelsen".

Il film è stato annunciato come il culmine delle storie e degli eventi mostrati nella serie The Mandalorian e relativi spinoff e sarà quindi interessante scoprire ulteriori dettagli del racconto grazie al debutto della serie Ahsoka, con star Rosario Dawson.