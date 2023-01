Ahsoka: Lars Mikkelsen fa chiarezza sul ritorno del Grand'ammiraglio Thrawn nella serie Disney+

Lars Mikkelsen ha deciso di far chiarezza sul ritorno, o meno, del suo Grand'ammiraglio Thrawn in Ahsoka; cosa dobbiamo aspettarci dalla serie tv Disney+?

Sono mesi ormai che la community di Star Wars continua a speculare su Ahsoka e sulla presenza di un cattivo in particolare: il Grand'ammiraglio Thrawn. L'amore nei confronti di questo personaggio è talmente fuori controllo, insieme alle speranze di vederlo nella serie Disney+, che Lars Mikkelsen si è visto costretto a fare chiarezza sulla situazione.

Sherlock: Lars Mikkelsen nell'episodio His Last Vow della terza stagione

Durante una recente intervista con express.co.uk è stato chiesto a Lars Mikkelsen (doppiatore del personaggio in Star Wars Rebels) se fosse a conoscenza dell'amore che i fan nutrono verso il suo Grand'ammiraglio Thrawn, sperando in un ritorno in Ahsoka. La risposta che ha dato potrebbe deludere le aspettative nei confronti della serie tv, dato che l'attore si è limitato a negare ogni suo coinvolgimento dicendo di "non aver ricevuto alcuna offerta" in questo senso, anche se non gli dispiacerebbe accettare.

Loki 2, Secret Invasion e Ahsoka tra i titoli presenti nel trailer di anteprima del 2023 di Disney+

Ahsoka è uno spin-off di The Mandalorian in cui vedremo Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano. Al momento non abbiamo ancora dettagli riguardanti la trama, ma nel cast saranno presenti anche Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo e Sabine Wren. La serie è stata scritta da Dave Filoni, produttore esecutivo insieme a Jon Favreau e Kathleen Kennedy.