Ahsoka: la reunion tra Anakin Skywalker e l'ex-padawan in questo video dietro le quinte

Un nuovo dietro le quinte mostra i giorni sul set con Hayden Christensen e Rosario Dawson con i loro personaggi per la prima volta insieme in live-action.

Chi ha amato gli ultimi episodi di Ahsoka nei quali si è concretizzato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, non potrà perdere questo nuovo video dietro le quinte condiviso dagli account ufficiali di Star Wars e nei quali vediamo l'attore insieme a Rosario Dawson sul set.

"È stato fantastico riavere Anakin e Ahsoka di nuovo insieme", ha dichiarato Dawson nel filmato. "Ho conosciuto Hayden quando avevo 16 anni e abbiamo frequentato insieme la scuola di recitazione durante l'estate. E avere questo tipo di storia con lui, è stato davvero come vedere un mio vecchio amico".

L'attrice ha aggiunto: "È stato davvero molto intenso per Ahsoka vedere la sua guardia abbassarsi. La conoscete come una guerriera stoica, super potente e, all'improvviso, è di nuovo una padawan".

Ahsoka, le parole del regista sul ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker

Nel corso dell'ultimo episodio, abbiamo poi visto Anakin fare uso di nuovi poteri mai visti in precedenza; un utente ha provato a spiegarlo con una teoria davvero interessante.

"Quando ho ricevuto la telefonata per far parte del progetto Ahsoka, ero entusiasta", ha dichiarato Christensen. "Indossare il costume di Anakin, indossare quelle vesti da Jedi, ti lascia sempre a bocca aperta. Sono molto grato per questo".