Ahsoka, Hayden Cristensen: 'Fare Star Wars senza George Lucas? All'inizio mi sembrava di tradirlo'

A quasi vent'anni di distanza dall'uscita di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e dopo essere apparso in alcuni episodi della serie Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen ha nuovamente ripreso i panni di Anakin Skywalker per la serie Ahsoka uscita la scorsa estate su Disney+. Ma durante un'intervista per il podcast di Entertainment Weekly, l'attore ha ammesso un certo timore iniziale all'idea di tornare nella saga di Star Wars senza George Lucas.

L'attore ha dichiarato: "All'inizio mi sentivo come se lo stessi tradendo un po'. Ma no, è un momento diverso per Star Wars adesso, e penso che sia davvero emozionante che ora abbiamo questo periodo in cui ci sono altri narratori che arrivano e danno il loro punto di vista. sull'universo." Infine, Christensen aggiunge: "Ma ovviamente tutto risale al Creatore, e George Lucas è in primo piano nella mente di tutti quando prendiamo una decisione, vogliamo fare cose di cui sarebbe sicuramente felice."

Tra i progetti a cui Dave Filoni, recentemente promosso a direttore creativo di Lucasfilm, sta lavorando c'è la possibile seconda stagione di Ahsoka e Dave ha ricordato come la sua esperienza in prima persona sia importante per poter offrire una prospettiva da insider sulle sfide che gli artisti dovranno affrontare per raccontare le loro storie.

Per quanto riguarda i progetti cinematografici è stato confermato l'impegno nei confronti dei film sulle origini dei cavalieri jedi, su Rey e il nuovo Ordine Jedi, e il progetto che concluderà l'epoca di The Mandalorian.