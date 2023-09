Ahsoka: l'episodio 7 chiarisce meglio la linea temporale della serie Star Wars

Dove si colloca esattamente Ahsoka rispetto all'ultima stagione di The Mandalorian? Lo chiarisce l'ultimo episodio.

Sappiamo benissimo che Ahsoka è ambientato dopo Il ritorno dello Jedi e quindi nella stessa epoca di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ma dove si colloca esattamente rispetto a queste ultime serie Star Wars?

Inizialmente si pensava che Ahsoka fosse ambientata intorno all'11 ABY (dopo la Battaglia di Yavin), ovvero all'incirca nello stesso periodo della terza stagione di The Mandalorian. All'inizio dell'episodio 7, la Hera Syndulla di Mary Elizabeth Winstead ha affrontato un comitato di senatori della Nuova Repubblica e altre personalità pubbliche. Durante questa scena, viene interrogata per essersi recata sul pianeta Seatos senza l'autorizzazione della Nuova Repubblica.

Il personaggio di Carson Teva interpretato da Paul Sun-Hyung Lee alla fine è intervenuto per sostenere Hera e a un certo punto ha anche confermato la linea temporale della miniserie Star Wars. Quando Hera ha usato il termine "residuo imperiale", il senatore Xiono di Nelson Lee ha esclamato: "Non c'è alcuna prova di un coordinamento tra le forze imperiali disperse".

Questo ha fatto sì che Carson Teva si alzasse immediatamente e riferisse a Xiono "del conflitto su Mandalore". Il riferimento è ovviamente agli eventi accaduti durante la terza stagione di The Mandalorian, quando Din Djarin e Bo-Katan Kryze hanno condotto un gruppo di Mandaloriani uniti sul loro pianeta natale per scoprire che Moff Gideon lo aveva trasformato in una base imperiale pienamente operativa.

Questo rapido riferimento da parte di Teva ha confermato che l'episodio 7 di Ahsoka si svolge qualche tempo dopo la terza stagione di The Mandalorian, e poiché Teva ha avuto un ruolo ricorrente in altri episodi di Ahsoka, possiamo dedurne che l'intero episodio sia successivo alla terza stagione di The Mandalorian.