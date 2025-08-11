Star Wars: Hayden Christensen tornerà come Anakin nella saga?

Hayden Christensen ha ripreso il ruolo di Anakin Skywalker in occasione delle serie dedicate a Obi-Wan Kenobi e Ahsoka Tano. L'attore ha avuto l'iconica parte del futuro Darh Vader nella trilogia prequel diretta da George Lucas dal 2002 al 2005 e, in una recente intervista, ha parlato della possibilità di un ulteriore ritorno sugli schermi.

Le speranze dell'interprete di Anakin

Durante un panel che si è svolto al Fan Expo Boston, Hayden Christensen ha dichiarato che sarebbe felice di interpretare ancora una volta Anakin dopo l'esperienza avuta nelle due stagioni di Ahsoka.

Ahsoka: Hayden Christensen alla Star Wars Celebration 2025

L'attore ha sottolineato: "Al 100%... Lo adorerei, sì. Se i poteri che possono farlo avvenire decidono che è qualcosa che vogliono vedere, sarei sul set immediatamente".

I fan sperano che Christensen possa apparire nuovamente nelle future avventure di Ahsoka Tano, personaggio interpretato nella serie live-action da Rosario Dawson, o che Disney metta in cantiere un progetto dedicato a Darth Vader dopo lo scontro con Obi-Wan che lo ha condotto verso il Lato Oscuro della Forza.

Tra le pagine di romanzi e fumetti quel periodo della storia del personaggio è stato affrontato in più occasioni, offrendo quindi del materiale a cui gli autori potrebbero attingere per dare vita a una serie per Disney+ o un nuovo lungometraggio.

Le anticipazioni su Ahsoka 2

Per ora Disney e Lucasfilm non hanno parlato dei progetti legati ad Ahsoka dopo la seconda stagione in cui apparirà anche Rory McCann nel ruolo di Baylan Skoll, parte ereditata da Ray Stevenson, morto nel 2023, che aveva interpretato il personaggio nella prima stagione.

Nelle nuove puntate si scoprirà inoltre quello che accadrà dopo che Ezra, interpretato da Eman Esfandi, è riuscito a fuggire da Peridea e a riunirsi a Hera Syndulla, mentre Ahsoka Tano e Sabine Wren sono rimaste bloccate. Questo scenario apre le porte a un conflitto ed Ezra dovrà guidare la resistenza contro il ritorno minaccioso del Grand'Ammiraglio Thrawn.