Ahsoka: Disney+ ha spoilerato il ritorno di Hayden Christensen negli ultimi episodi?

Hayden Christensen è tornato come Anakin Skywalker nel corso degli episodi 4 e 5 di Ahsoka, la nuova miniserie Star Wars con protagonista Rosario Dawson, ma alcune immagini di Disney+ potrebbero aver già spoilerato il suo ritorno negli episodi rimanenti.

L'utente di Reddit TheReturnoftheSiff ha pubblicato una compilation video contenente ogni scena e dialogo dei vari trailer e promo di Ahsoka che non sono stati visti o sentiti finora nella serie.

Tra questi c'è un discorso pronunciato proprio dall'Anakin Skywalker di Hayden Christensen, rivolto ad Ahsoka:

"In questa guerra, dovrai affrontare molto più che semplici droidi. Come tuo maestro, è mia responsabilità prepararti. Non sarò sempre lì a prendermi cura di te. Non avere paura. Fidati del tuo istinto. So che puoi farcela, Ahsoka".

Ahsoka: la reunion tra Anakin Skywalker e l'ex-padawan in questo video dietro le quinte

Dato che queste battute non sono state pronunciate da Anakin durante le sue due apparizioni negli episodi 4 e 5, si può supporre che l'attore tornerà in almeno un altro episodio. Se così fosse, il marketing di Disney+ avrebbe rovinato questo ritorno che altrimenti sarebbe stato una sorpresa per i fan.