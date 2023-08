Ahsoka: nuovi dettagli sul ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker

Non è un mistero che Hayden Christensen dovrebbe far ritorno nei panni di Anakin Skywalker nel corso degli episodi di Ahsoka, serie con Rosario Dawson protagonista che ha fatto il suo debutto lo scorso mercoledì su Disney+.

Bespin Bulletin ha rivelato infatti che "Anakin Skywalker apparirà nel quinto episodio della serie Ahsoka, che sarà diretto dal creatore della serie, Dave Filoni, e avrà una durata di 49 minuti".

Il sito ritiene che ci sarà effettivamente un flashback in live-action ambientato nel periodo di Star Wars: The Clone Wars, insieme a scene ambientate su Mustafar e persino alcune con Christensen nei panni Darth Vader come era già accaduto in Obi-Wan Kenobi.

La parte più intrigante dell'articolo, tuttavia, afferma che "Anakin parlerà direttamente ad Ahsoka attraverso il Mondo tra i Mondi".

Ricordiamo che Anakin è apparso come fantasma della Forza solo in un'occasione dalla sua morte ne Il Ritorno dello Jedi, quando si trovava accanto a Obi-Wan Kenobi e Yoda su Endor poco dopo aver trovato la redenzione.

Non c'è traccia di lui nella trilogia sequel, anche se si era pensato a un suo ritorno.

Ahsoka, ci sarà anche il Darth Vader di Hayden Christensen? La risposta di Rosario Dawson

Mentre J.J. Abrams ha lasciato intendere ne Il risveglio della Forza che Vader ha comunicato con suo nipote, Kylo Ren, L'ascesa di Skywalker ha confermato che in realtà si trattava dell'Imperatore Palpatine, che si spacciava per il suo ex apprendista nel tentativo di manipolare il personaggio.