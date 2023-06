Ahsoka, ci sarà anche il Darth Vader di Hayden Christensen? La risposta di Rosario Dawson

Dopo mesi di voci sul ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker e Darth Vader in Ahsoka, ci aspettavamo che il suo coinvolgimento nella serie Disney+ fosse ufficializzato alla Star Wars Celebration di aprile, ma così non è stato.

Nel corso di una recente intervista, Rosario Dawson ha commentato proprio questa voce: "È piuttosto notevole ed emozionante. Eravamo adolescenti e subito dopo l'ho visto entrare in questo universo", racconta l'attrice. "Non avrei mai potuto immaginare che avrei avuto una parte in tutto questo, oltre ad essere una sua fan e ad essere davvero orgogliosa di lui".

"È stato davvero bello che in questo momento io ne faccia parte e che lui sia riuscito a tornare [nella serie Obi-Wan Kenobi del 2022] e a farsi abbracciare dalla famiglia di Star Wars in un modo che credo si sia molto meritato".

L'attrice ha proseguito: "È sicuramente una di quelle cose che sarebbe super cool se si ripetesse [in Ahsoka], ma sono solo molto grata di condividere il suo stesso universo".

Ahsoka, il trailer della serie Star Wars con Rosario Dawson

Già in precedenza si era diffusa voce che Christensen sarebbe tornato nei panni di Anakin e Vader, probabilmente ricreando il fatidico duello visto in Star Wars Rebels. Non è da scartare anche la possibilità di vedere finalmente il Jedi tornare a far visita alla sua ex Padawan come fantasma di Forza.

Ahsoka debutterà su Disney+ il 23 agosto.