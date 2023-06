Ahsoka: confermata la presenza degli Inquisitori, ecco la prima immagine

I cacciatori di Jedi che lavoravano per Darth Vader torneranno in Ahsoka, nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+.

Una grande minaccia del passato tornerà nel vasto universo di Star Wars. Nonostante Ahsoka sia ambientata dopo la caduta dell'Impero nella trilogia originale, sembra proprio che gli Inquisitori, gruppo di cacciatori Jedi che rispondevano agli ordini di Palpatine, non siano del tutti scomparsi. Empire Magazine ha diffuso in rete l'immagine ufficiale di un Inquisitore che sarà presente nella nuova serie per Disney+.

Gli Inquisitori sono apparsi per la prima volta nella serie animata Star Wars: Rebels per poi tornare nel videogame Jedi: Fallen Order e nella serie Obi-Wan Kenobi. A interpretare uno di loro in live action ci ha pensato l'attrice Moses Ingram.

In attesa di conferme da parte di Lucasfilm, Ahsoka dovrebbe arrivare in streaming il 31 agosto. Il primo trailer era stato mostrato in occasione della Star Wars Celebration 2023, tenutasi ad aprile a Londra, ricevendo numerosi apprezzamenti dai fan della saga.

Di cosa parla Ahsoka

La serie seguirà le vicende di Ahsoka mentre indaga su "una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica". Nello show anche Hayden Christensen nei panni di Anakin dopo la sua rappresaglia in Obi-Wan, e Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren nella prima iterazione live-action del personaggio. Mary Elizabeth Winstead interpreterà Hera Syndulla.

Grande attesa anche per il debutto in live action di Lars Mikkelsen nei panni del Grand'Ammiraglio Thrawn, celebre villain della serie animata Rebels. E sarà anche il cattivo principale del nuovo film scritto e diretto da Dave Filoni che rappresenta un crossover cinematografico delle serie TV di Star Wars realizzate in questi anni.