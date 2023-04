Star Wars, dov'è Ezra Bridger? La risposta del creatore di Ahsoka Dave Filoni

La Star Wars Celebration di Londra ha portato con sé tante novità, a partire dal trailer di Ahsoka e l'annuncio di tre nuovi film di Star Wars, ma c'è un mistero che tutt'oggi rimane irrisolto: dov'è finito Ezra Bridger? Dave Filoni, creatore del personaggio, nonché della serie Disney+ da cui proviene e quella in cui riapparirà, dà una sua personale risposta all'interrogativo.

In Ahsoka, lo spin-off di The Mandalorian dedicato al personaggio interpretato da Rosario Dawson, rivedremo anche un altro amato personaggio del mondo di Star Wars, Ezra Bridger (che avrà il volto di Eman Esfandi, come ha confermato il trailer di Ahsoka mostrato durante la Celebration).

Ma che fine aveva fatto? Dove lo rincontreremo nello show di Disney+? Dave Filoni ha risposto alla domanda dei colleghi di Comicbook, spiegando che il problema non è dove sia il personaggio...

"Oh, so bene dov'è" ha annunciato "Sì sì. Ma il problema non è dov'è, ma arrivarci".

"Voglio dire, buona fortuna" ha poi continuato "Non so come faremo. Anche solo in termini di budget, è davvero complicata la faccenda. Per cui non so cosa faremo, ma vi dico che di sicuro è in esilio in un posto remoto".

"È divertente... C'è stato un momento in cui ho realizzato... Ero a una di queste convention quando a un certo punto un fan mi ha urlato la domanda e ho risposto 'Sapete che c'è, lo so!'" ha aggiunto "E tutti hanno sussultato perché non avevo mai risposto così, la risposta era cambiata".

Ma, ribadisce concludendo, il punto della questione ora è un altro: "Sapere [dove si trova] è un conto, ma arrivarci è un altro... Ci sono un sacco di luoghi che conosciamo, ma che non abbiamo mai visitato in vita nostra. Per cui vedremo cosa accadrà".

Dovremo quindi attendere con tutta probabilità il debutto di Ahsoka su Disney+, previsto per il prossimo agosto, per saperne di più... Ma voi cosa ne pensate?