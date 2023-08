Ahsoka, ecco chi ha diretto ciascun episodio della nuova serie Star Wars di Disney+

Manca poco per il debutto di Ahsoka, la nuova serie dell'universo di Star Wars, su Disney+: scopriamo chi c'è dietro la telecamera per ogni episodio.

A solo una settimana dal debutto di Ahsoka su Disney+ scopriamo i registi di ogni episodio della nuova serie tv con protagonista Rosario Dawson e ambientata nel mondo di Star Wars.

Dietro la telecamera

Ahsoka: il poster della serie

Manca davvero poco al ritorno di Rosario Dawson a.k.a. Ahsoka Tano sul piccolo schermo, ma finora non conoscevamo l'identità di tutti i registi degli episodi che andranno a comporre la prima stagione della nuova serie Star Wars.

Ora, tuttavia, sembra che siano stati rivelati i nomi dei filmmaker dietro la cinepresa, come riporta anche CBM. Scopriamoli insieme.

Lo showrunner e creatore di Ahsoka Dave Filoni (The Mandalorian, The Book of Boba Fett) è il regista del primo e del quinto episodio dello show, mentre Steph Green (The Book of Boba Fett) si del secondo e del terzo episodio.

Peter Ramsey (The Mandalorian, Spider-Man: Un Nuovo Universo) ha diretto il quarto capitolo, Jennifer Getzinger (Westworld) il sesto, e il penultimo episopdio, il settimo, è stato affidato a Geeta Vasant Patel (House of the Dragon).

L'arduo compito di chiudere la stagione è stato portato a termine dal produttore esecutivo di The Mandalorian Rick Famuyiwa.

Ahsoka

"Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Star Wars: Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile" recita la sinossi ufficiale della serie Disney+.

Nel cast di Ahsoka troviamo, oltre a Rosario Dawson, anche Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Eman Esfandi e il compianto Ray Stevenson.