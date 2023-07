Ahsoka, Lucasfilm celebra il personaggio con un video: 'Uno dei più amati di Star Wars'

Il personaggio di Ahsoka, creato da Dave Filoni per The Clone Wars, sta per arrivare con una serie tutta sua il prossimo agosto.

Lucasfilm ha diffuso in streaming un video speciale che celebra il personaggio di Ahsoka Tano, creato da Dave Filoni per lo show Star Wars: The Clone Wars e che ha debuttato in live-action durante la Stagione 2 di The Mandalorian. Adesso sta per arrivare la serie interamente incentrata sul personaggio.

Con un amore da parte dei fan tra i più intensi mai registrati per un personaggio di Star Wars, Dave Filoni nel corso del video anticipa che vedremo Ahsoka in un modo in cui non l'avevamo mai vista prima.

Diversi decenni dopo il suo ingresso nel franchise in The Clone Wars, la storia di Ahsoka, con Rosario Dawson che continuerà a interpretare il ruolo principale, dovrebbe svolgersi qualche tempo dopo gli eventi del suo debutto in live-action in The Mandalorian, e presumibilmente dopo il suo breve cameo in The Book of Boba Fett (anche la speranza è quella di poter vedere il primo incontro tra Ahsoka e Luke Skywalker, il figlio del suo vecchio maestro).

Ahsoka, ci sarà anche il Darth Vader di Hayden Christensen? La risposta di Rosario Dawson

Come praticamente tutti i progetti recenti di Star Wars, i dettagli sulla trama sono ridotti al minimo, ma questo non significa che non abbiamo un'idea abbastanza precisa di dove andrà a parare la storia di Ahsoka. Verso la fine del suo ultimo episodio di The Mandalorian, l'obiettivo di Ahsoka è diventato abbastanza chiaro. Dopo il duello con Morgan Elsbeth, Ahsoka ha chiarito di essere a caccia di un pesce più grande: il Grand'Ammiraglio Thrawn, leader imperiale Chiss e antagonista principale di Star Wars Rebels.

L'appuntamento è fissato al 23 agosto prossimo su Disney+.