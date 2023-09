Ahsoka: chi è l'attore che interpreta Ezra Bridger nella miniserie Star Wars

Nell'ultimo episodio di Ahsoka abbiamo visto finalmente l'esordio in live-action di Ezra Bridger, uno dei personaggi chiave della serie animata Star Wars Rebels e che all'inizio della miniserie con Rosario Dawson era scomparso. Scopriamo chi è quindi l'attore che lo interpreta.

In Rebels, Ezra era stato doppiato da Taylor Gray, ma per il suo debutto in live-action, il personaggio è stato interpretato dall'attore Eman Esfandi.

Se riconoscete Esfandi dopo averlo visto nel nuovo episodio di Ahsoka, probabilmente è perché è apparso in un paio di progetti molto apprezzati dal pubblico negli ultimi due anni. Ha recitato in Una famiglia vincente - King Richard del 2021, il film per cui Will Smith ha vinto un Oscar, e nel dramma indie The Inspection del 2022.

Questa settimana si è concretizzato anche il debutto in live action del Grand'Ammiraglio Thrawn, uno dei cattivi più importanti della storia di Star Wars. A differenza di molti altri personaggi di Ahsoka apparsi per la prima volta nelle serie animate, Thrawn è interpretato dallo stesso attore in entrambi i formati.

Lars Mikkelsen ha ripreso il suo ruolo di cattivo dagli show animati di Star Wars, com'era accaduto anche per la Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff.