Ahsoka 2: un concept art di Dave Filoni anticipa la nuova stagione

Era nell'aria da mesi e l'annuncio ufficiale è arrivato nei giorni scorsi: Ahsoka avrà una stagione 2. La storia ambientata nel vasto universo di Star Wars, e con Rosario Dawson come protagonista, avrà dunque un proseguimento. Per ingannare l'attesa sui social del franchise è stato pubblicato un inedito concept art con la seguente didascalia:

La storia continua. La stagione 2 di Ahsoka è attualmente in sviluppo con Dave Filoni. Oltre alla serie tv Filoni sarà impegnato con la regia di The Mandalorian & Grogu, film che porterà per la prima volta sul grande schermo i due amati personaggi.

Ahsoka perché è importante per il futuro di Star Wars

Filoni collabora con Lucasfilm del 2008 e nel corso degli anni è stato letteralmente idolatrato dai fan che lo hanno visto come una sorta di guru di Star Wars. A novembre dello scorso anno Lucasfilm lo ha promosso a Chief Creative Officer del brand.

Ahsoka e il cameo che ha fatto impazzire i fan

La prima stagione dello show si è chiusa con un'apparizione di Anakin Skywalker in versione Fantasma di Forza, nuovamente interpretato da Hayden Christensen.

Un cameo che ha portato a reazioni emozionanti dei fan sui social. C'è chi ha scritto: "Non eravamo pronti per questo" e chi invece ha commentato: "Adesso posso morire felice, Anakin Fantasma di Forza è vera televisione". Staremo a vedere se tornerà anche nella stagione 2 di Ahsoka.

Tutti gli episodi dello show sono disponibili in esclusiva su Disney+.