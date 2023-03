Agent Elvis, gustatevi il full trailer della serie animata con Matthew McConaughey in arrivo su Netflix

Pronti a scoprire cosa ci riserva Agent Elvis? La nuova serie animata per adulti targata Netflix con protagonista Matthew McConaughey arriverà il 17 marzo sulla piattaforma, come ci svela anche questo full trailer.

Lo abbiamo visto di recente sul grande schermo interpretato da Austin Butler in Elvis, e lo rivedremo nuovamente con il volto di Jacob Elordi in Elvis and Me... Ma tra qualche settimana, Elvis Presley arriverà su Netflix in versione inedita, ovvero nei panni di un agente segreto, e avrà la voce del Premio Oscar Matthew McConaughey.

Elvis and Me: Jacob Elordi e Cailee Spaeny sono Elvis e Priscilla Presley sul set di Sofia Coppola (FOTO)

La serie animata Agent Elvis composta da 10 episodi e ideata da Priscilla Presley e John Eddie vedrà infatti il Re del Rock 'n' Roll condurre una doppia vita, quella da megastar e quella da spia.

Con un cast che include, tra gli altri, Johnny Knoxville, Don Cheadle, Kaitlin Olson, Jason Mantzoukas, Kieran Culkin, Fred Armisen, Asif Ali, Ed Helms, Chris Elliott, George Clinton, Christina Hendricks e la stessa Priscilla, l'action comedy sarà sicuramente tra i titoli più curiosi e bizzarri del mese.

Come si legge nella sinossi ufficiale di Agent Elvis: "Elvis Presley scambia il suo iconico outfit per un jetpack quando viene segretamente reclutato in un programma spionistico anch'esso top secret per combattere le oscure forze che minacciano il paese che tanto ama... Il tutto, mentre continua con il suo 'lavoro quotidiano' di Re del Rock 'n'Roll".